Orietta Berti: Storia di Un Successo Esplosivo! (Di martedì 4 gennaio 2022) L’incontro di Orietta Berti con Fedez avvenuto a Sanremo 2021, ha letteralmente cambiato la vita alla nostra Orietta. La cantante si sta godendo una ritrovata popolarità grazie al tormentone ‘Mille’, brano inciso proprio con il rapper milanese e Achille Lauro. Un Successo senza precedenti per l’artista 79enne che è stata incoronata pure star dell’anno dalla rivista Vanity Fair. Ecco quello che sta succedendo alla nostra Orietta Berti! Orietta Berti incoronata Star del 2021! Il 2021 è stato un anno eccezionale per Orietta Berti. Una rinnovata popolarità grazie al Successo del tormentone ‘Mille’, cantato insieme ad Achille Lauro e Fedez. Proprio l’incontro con il rapper milanese all’ultimo Festival di ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 4 gennaio 2022) L’incontro dicon Fedez avvenuto a Sanremo 2021, ha letteralmente cambiato la vita alla nostra. La cantante si sta godendo una ritrovata popolarità grazie al tormentone ‘Mille’, brano inciso proprio con il rapper milanese e Achille Lauro. Unsenza precedenti per l’artista 79enne che è stata incoronata pure star dell’anno dalla rivista Vanity Fair. Ecco quello che sta succedendo alla nostraincoronata Star del 2021! Il 2021 è stato un anno eccezionale per. Una rinnovata popolarità grazie aldel tormentone ‘Mille’, cantato insieme ad Achille Lauro e Fedez. Proprio l’incontro con il rapper milanese all’ultimo Festival di ...

Advertising

albertomarti : RT @Cinguetterai: Cancellati i palchi esterni. Il conduttore del palco in piazza Colombo avrebbe dovuto essere Tommaso Paradiso. Confermat… - RebsDiary : RT @Cinguetterai: Cancellati i palchi esterni. Il conduttore del palco in piazza Colombo avrebbe dovuto essere Tommaso Paradiso. Confermat… - carlo234556 : RT @Cinguetterai: Cancellati i palchi esterni. Il conduttore del palco in piazza Colombo avrebbe dovuto essere Tommaso Paradiso. Confermat… - Luca_1998 : RT @Cinguetterai: Cancellati i palchi esterni. Il conduttore del palco in piazza Colombo avrebbe dovuto essere Tommaso Paradiso. Confermat… - bohemiennepao : RT @Cinguetterai: Cancellati i palchi esterni. Il conduttore del palco in piazza Colombo avrebbe dovuto essere Tommaso Paradiso. Confermat… -