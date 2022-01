Omicron, colpo di scena. Bassetti: “Quasi innocua anche sui non vaccinati” (Di martedì 4 gennaio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/01/Bassetti1-1.mp4 Fermi tutti, parola di Matteo Bassetti: “Noi stiamo vedendo due fenomeni insieme. Uno è la Delta che nel vaccinato provoca una forma influenzale, un raffreddore rinforzato. E due la Omicron addirittura sembra fare lo stesso anche nel non vaccinato“. Avete capito? Mentre il governo chiede a gran voce la terza dose per tutti, e pensa all’obbligo vaccinale per lavorare, per Bassetti Omicron avrebbe effetti lievi non solo su chi ha una, due o tre giri di Pfizer, ma anche per chi non s’è proprio immunizzato. “Noi non possiamo affrontare l’epidemia del 2022 con le regole che avevamo nel 2020 – ha aggiunto Bassetti, che punta ad una convivenza col virus – Un conto era mettere in ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 4 gennaio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/01/1-1.mp4 Fermi tutti, parola di Matteo: “Noi stiamo vedendo due fenomeni insieme. Uno è la Delta che nel vaccinato provoca una forma influenzale, un raffreddore rinforzato. E due laaddirittura sembra fare lo stessonel non vaccinato“. Avete capito? Mentre il governo chiede a gran voce la terza dose per tutti, e pensa all’obbligo vaccinale per lavorare, peravrebbe effetti lievi non solo su chi ha una, due o tre giri di Pfizer, maper chi non s’è proprio immunizzato. “Noi non possiamo affrontare l’epidemia del 2022 con le regole che avevamo nel 2020 – ha aggiunto, che punta ad una convivenza col virus – Un conto era mettere in ...

