Omicidio di Varese | la Gip sapeva delle accuse di violenza Ma il padre aveva il permesso di vedere Daniele

(Di martedì 4 gennaio 2022) Emergono nuovi dettagli “giuridici” sul caso dell’die del piccolo, 7 anni, ammazzato con una coltellata alla gola dal, Davide Paitoni, 40 anni. L’uomo, come noto, era ai domiciliari a casa del, Renato a Morazzone. Ma, su richiesta dei legali, potevamoglie e figlio che intanto vivevano in un’altra casa: il 6 dicembre era arrivato l’ok del giudice, senza particolari prescrizioni, e da lì era seguito il calendario degli incontrifeste. Il 26 novembre scorsoprovato a uccidere un collega fuori dalla fabbrica di Azzate con un taglierino. Secondo quanto ricostruisce il Corriere della Sera oggi, il pubblico ministeropure ricordato, nella richiesta di misura cautelare, il ...

Il 29 novembre il gip diAnna Giorgetti si concedeva un inciso al termine dell'ordinanza cautelare per tentatoa carico del 40enne magazziniere di Morazzone: tre mesi ai domiciliari e ...... durato tutta la notte, Adalgisa Gamba, 40 anni, mamma del piccolo, è stata fermata per... Uccide il figlio a, Davide Paitoni era stato autorizzato dal gip a vedere il bambino LE ...Perché il piccolo Daniele si trovava dal padre a Capodanno dal momento che l’uomo era ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio?L'omicidio del piccolo Daniele poteva essere evitato, come sottolinea la famiglia materna, visti i precedenti di Davide Paitoni, un uomo violento ...