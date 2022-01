NBA 2022 | i risultati della notte 4 gennaio Chicago prosegue la striscia vincente Cadono Nets e Bucks | vincono gli Warriors

(Di martedì 4 gennaio 2022) Sono dieci le partite di unaNBA. Si parte dalla squadra del momento, che sono assolutamente iBulls, arrivati all’ottavo successo consecutivo dopo aver superato 102-98 gli Orlando Magic. Il solito DeMar DeRozan è il principale protagonista con 29 punti, supportato da uno Zach LaVine da 27 punti. Agli ospiti non bastano i 22 punti del rookie Franz Wagner e la doppia doppia di Wendell Carter Jr. (21 punti e 10 rimbalzi). Un successo che permette ai Bulls di consolidare la prima posizione nella Eastern Conference e di allungare sui Brooklyn, complice il terzo ko di filasquadra di Steve Nash. Brooklyn cade in casa nettamente contro i Memphis Grizzlies per 118-104, complice un parziale da 40-26 nel terzo quarto. Ja Morant firma 36 punti e Desmond Bane ne mette a referto 29, mentre per i ...

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2022

OA Sport

Morant segna 36 punti nel quinto successo in fila per Memphis che batte a domicilio Brooklyn, Steph Curry fa cilecca (9 punti e 3/17 al tiro) ma Golden State supera lo stesso Miami, ottava vittoria in ...Se ne parla poco, eppure lui produce tanto. Josh Giddey si prende finalmente la vetrina grazie alla tripla doppia perfezionata da regista dei Thunder contro Dallas. 17 punti, 14 assist, 13 rimbalzi, ...Pesante sconfitta interna per Brooklyn contro i sempre più sorprendenti Grizzlies. Cade anche Milwaukee, Chicago scappa grazie all'ottava vittoria consecutiva.Ancorché lamentando diverse assenze, gli Heat visti ieri sera al Chase Center hanno messo in difficoltà a lungo Golden State, andando avanti con il trio Kyle Lowry - Tyler Herro ...