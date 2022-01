Juventus-Napoli | in serata l’ennesimo positivo | annuncio del club

(Di martedì 4 gennaio 2022), anche Luciano Spallettial Covid-19: ecco l’delazzurro, adesso è piena emergenza per De Laurentiis Il rischio di un nuovo rinvio non è stato ancora paventato. Eppure, di questo passo (quantomeno) assisteremo ad unomolto particolare. E soprattutto, davvero imprevedibile. D’altronde le assenze spadroneggiano da una parte e dall’altra. Non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

, chi sono i giocatori positivi al Covid Ilripeterà i molecolari domani mattina prima della partenza per Torino, in vista della gara di giovedì contro la, e Spalletti si augura ...Anche nelsi contano tanti contagi: Osimhen, Elmas, Lozano e Malcuit, mentre l'ultimo in ordine di tempo è Mario Rui insieme ad altri membri dello staff. Anche nellaci sono 3 ...Queste le sue parole: "La situazione in casa Napoli in vista della Juventus è disastrosa. Luciano Spalletti continua a perdere pezzi per la gara dello Stadium. Lo stesso allenatore è fuori dai giochi ...Il Mister è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo. Il tecnico non sarà a Torino nel match di campionato contro la Juventus.