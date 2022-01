Il fratello Francesco | “Basta con le false notizie | smettetela fatelo per Ilaria”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 4 gennaio 2022) “Non sarei mai voluto arrivare a scrivere questo post, ma mi vedo costretto visto le circostanze che si stanno venendo a creare. Sto leggendo tante fesserie su cosa è successo in quella tragica sera punto con molta chiarezza, vi dirò le cose così come stanno, per chi non ha stomaco e non vuole andare avanti può fermarsi qui”. ScriveBove sul suo profilo social, per rispondere e fare chiarezza a quanti stanno distorcendo la verità su quello che è accaduto nel tardo pomeriggio del primo gennaio 2022 “Ore 18:20, primo gennaio 2022. Ricevo la chiamata di mia madre, incredula, che mia sorella ha avuto un incidente, che è atterra, in un lago di sangue, non si muove e non risponde. Immediatamente Mi sono precipitato in macchina e da solo fra, ho riaggiunto via Carlo De Iuris, al seguito delle due ambulanze che sono intervenute. Io quella sera non ero di turno ero a ...