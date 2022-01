Green Pass nel mirino: intrusioni nei servizi sanitari regionali e truffe. 5 mila attacchi informatici nel 2021 (Di martedì 4 gennaio 2022) Nel 2021 sono stati 5.434 gli attacchi a sistemi informatici critici nazionali, sia pubblici che privati, gestiti dal Cnaipic, la struttura specializzata in cybersicurezza della Polizia postale e delle comunicazioni, che ha diramato 110.524 alert e denunciato 187 persone. In questo contesto, l’azione della Polizia postale si è diretta soprattutto alla lotta alle falsificazioni e commercializzazioni di certificati Green Pass illegali, sia sul clear che sul dark web. Tre, in particolare, gli ambiti di intervento. Primo: il contrasto ai fenomeni di “sottrazione illecita dai sistemi critici di interi archivi contenenti centinaia di Green Pass appartenenti a cittadini italiani, certificati – sottolinea la Polizia postale – che venivano rivenduti o addirittura posti a ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) Nelsono stati 5.434 glia sistemicritici nazionali, sia pubblici che privati, gestiti dal Cnaipic, la struttura specializzata in cybersicurezza della Polizia postale e delle comunicazioni, che ha diramato 110.524 alert e denunciato 187 persone. In questo contesto, l’azione della Polizia postale si è diretta soprattutto alla lotta alle falsificazioni e commercializzazioni di certificatiillegali, sia sul clear che sul dark web. Tre, in particolare, gli ambiti di intervento. Primo: il contrasto ai fenomeni di “sottrazione illecita dai sistemi critici di interi archivi contenenti centinaia diappartenenti a cittadini italiani, certificati – sottolinea la Polizia postale – che venivano rivenduti o addirittura posti a ...

