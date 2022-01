Grazia Mirti, l’esperta di astrologia finanziaria: “Ad aprile un evento che non accade dal 1856”. Ecco le sue previsioni per l’economia del 2022 (Di martedì 4 gennaio 2022) Il suo buongiorno al segno dei Pesci, dalla pagina Facebook, è la foto di un gilet con tanti pesciolini applicati. Ma non è un indumento qualunque. È il panciotto realizzato nel 1923 da Fortunato Depero, esponente del movimento futurista. Grazia Mirti, l’astrologa della guida dell’amore e di tante altre pubblicazioni di successo, i suoi consigli li correda sempre con riferimenti all’arte e alla cultura. Oggi un pittore, domani uno scrittore. Piccole sollecitazioni che i suoi follower colgono. Ma lei, laureata in Economia, è anche un’esperta di astrologia finanziaria. Nel 2020 aveva messo in guardia: la congiunzione tra Saturno e Giove, un evento che non avveniva da molti secoli, non faceva presagire nulla di buono. Purtroppo sappiamo cos’è accaduto con l’arrivo della pandemia. Andando più indietro nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Il suo buongiorno al segno dei Pesci, dalla pagina Facebook, è la foto di un gilet con tanti pesciolini applicati. Ma non è un indumento qualunque. È il panciotto realizzato nel 1923 da Fortunato Depero, esponente del movimento futurista., l’astrologa della guida dell’amore e di tante altre pubblicazioni di successo, i suoi consigli li correda sempre con riferimenti all’arte e alla cultura. Oggi un pittore, domani uno scrittore. Piccole sollecitazioni che i suoi follower colgono. Ma lei, laureata in Economia, è anche un’esperta di. Nel 2020 aveva messo in guardia: la congiunzione tra Saturno e Giove, unche non avveniva da molti secoli, non faceva presagire nulla di buono. Purtroppo sappiamo cos’è accaduto con l’arrivo della pandemia. Andando più indietro nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Grazia Mirti Grazia Mirti, l'astrologa che prevede la crisi: "Ad aprile un evento epocale, non accadeva dal 1856" C'è chi come Lucio Dalla conta le lune per metterle nelle canzoni e creare capolavori, e chi come Grazia Mirti le lune le conta per creare le sue analisi previsionali che poi, spesso, diventano ...

Grazia Mirti, l'esperta di astrologia finanziaria: "Ad aprile un evento che non accade dal… Il Fatto Quotidiano

