Gennaio tra anniversari ed eventi

1° Gennaio Oggi si celebra il Capodanno e la Giornata Mondiale della Pace. Vent'anni fa, l'Euro è diventato la nuova moneta ufficiale italiana con un cambio di 1936,27 lire. Dopo un periodo di doppia circolazione, la lira è stata ritirata ufficialmente a partire dal primo marzo 2002. 2 Gennaio Il comico e attore toscano Paolo Hendel compie oggi 70 anni. 4 Gennaio Si celebra oggi la Giornata Internazionale dell'Alfabeto Braille. Nel 1967, usciva The Doors, l'album d'esordio della band statunitense che ha cambiato la storia del rock. 5 Gennaio Umberto Eco avrebbe compiuto oggi 90 anni. Lo scrittore, semiologo e filosofo di fama mondiale è nato ad Alessandria il 5 Gennaio 1932 per poi spegnersi nella sua casa di Milano il 19 febbraio 2016. 6 Gennaio Si celebra oggi l'Epifania, ossia ...

