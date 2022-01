Erdogan, Putin, Xi Jinping e gli altri: sette cittadini su dieci vivono sotto governi autoritari (Di martedì 4 gennaio 2022) Il declino della democrazia nel mondo va peggiorando. In 15 anni sono avanzati nazionalismi e populismi grazie a campagne d’odio e disinformazione Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 4 gennaio 2022) Il declino della democrazia nel mondo va peggiorando. In 15 anni sono avanzati nazionalismi e populismi grazie a campagne d’odio e disinformazione

Advertising

natalinatweet : RT @curziomaltesetw: Finita la lunga era al potere di Merkel. Amica di dittatori, da Putin per il gas a Erdogan per i migranti. Ha massacra… - EmilyGio2 : RT @mauro_in_89: #Libia ????e fallimento #elezioni ??? le mie considerazioni in questa intervista rilasciata su @ilsussidiario - baratto_m : RT @mauro_in_89: #Libia ????e fallimento #elezioni ??? le mie considerazioni in questa intervista rilasciata su @ilsussidiario - mauro_in_89 : #Libia ????e fallimento #elezioni ??? le mie considerazioni in questa intervista rilasciata su @ilsussidiario - franca705 : RT @espressonline: Erdogan, Putin, Xi Jinping e gli altri: sette cittadini su dieci vivono sotto governi autoritari - di @federicabianchi… -