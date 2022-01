“È arrivata la decisione” Gianni Morandi a rischio squalifica da Sanremo 2022 | la scelta di Rai e Festival

(Di martedì 4 gennaio 2022)è finito al centro della polemica quando il brano ‘Apri tutte le porte’, in gara nella prossima edizione deldi, è stato in parte pubblicato ieri sui social. Sulla pagina Facebook del cantante è apparso un video, poi rimosso, nel quale compariva lo stessoche, insieme al produttore dj Mousse T, parlava della canzone scritta da Jovanotti che si sentiva in sottofondo. Una violazione, questa, del regolamento deldella canzone italiana, con la richiesta da parte di tanti dell’esclusione del cantante da. Lo scorso anno il direttore artistico Amadeus aveva dovuto fare i conti con una situazione simile, la pubblicazione su Instagram per errore da parte di Fedez di alcuni secondi del brano con il ...

Advertising

QdSit : PALERMO - Il presidente dell’Amg Energia, Mario Butera, si è dimesso il 30 dicembre scorso. La decisione di lasciar… - 7dreamini : 10 anni fa io e la mamma prendevamo la migliore decisione rushed della nostra vita e la mattina è arrivata ma nuvi a casa <333 - LuluMyy_B : @MorenaCaraffi No. E se la notizia fosse veramente arrivata dalla manager di H, non ci penserei due volte a cambiar… - unlighters : @holyonvce Dipende giustamente dalle dinamiche che c’erano tra di voi, se sei arrivata a prendere questa decisione… - SuperErmy : @sararigby7 Ho provato ad immaginare perché questa persona possa essere arrivata a questa decisione. È forse l'unic… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivata decisione

... e la successiva, sempre del medesimo ufficio, il 6 dicembre, che concesse il via libera ... Nel primo pomeriggio di martedì èanche una precisazione a firma del procuratore della ...In mattinata poi èladella direzione artistica del Festival ( Amadeus , ndr ) e della Rai, che ha perdonato l'"inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare ...Il bando prevede la copertura di 487 unità di personale a tempo indeterminato e di 81 unità a tempo determinato nei CPI regionali ...Domani si decide per l'estensione del Super Green Pass in tutti i luoghi di lavoro, ecco cosa potrebbe accadere da fine mese a chi non ha fatto il vaccino.