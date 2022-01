Doctor Strange 2: il trailer contiene una battuta eliminata da Spider-Man: No Way Home (Di martedì 4 gennaio 2022) Il primo teaser trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia conterrebbe una battuta tagliata da Spider-Man: No Way Home. Secondo un nuovo report, il trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia includerebbe una battuta che era stata cancellata da Spider-Man: No Way Home. battuta che avrebbe la massima importanza per gli eventi di Doctor Strange 2. Come rivela The Direct, la battuta in questione viene pronunciata mentre Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) sta valutando la richiesta di Peter Parker (Tom Holland) di cambiare la natura stessa della realtà con un incantesimo. Il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 gennaio 2022) Il primo teaserdinel Multiverso della Follia conterrebbe unatagliata da-Man: No Way. Secondo un nuovo report, ildinel Multiverso della Follia includerebbe unache era stata cancellata da-Man: No Wayche avrebbe la massima importanza per gli eventi di2. Come rivela The Direct, lain questione viene pronunciata mentre Stephen(Benedict Cumberbatch) sta valutando la richiesta di Peter Parker (Tom Holland) di cambiare la natura stessa della realtà con un incantesimo. Il ...

