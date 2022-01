Covid, da oggi in commercio la pillola Molnupiravir di Merck per i soggetti non ospedalizzati (Di martedì 4 gennaio 2022) Arriva in commercio in Italia il Molnupiravir, la pillola di Merck che potrà essere utilizzata nei casi di Covid-19 non ospedalizzati ma a rischio di complicazioni. Il farmaco, insieme al Redemsivir, è tra i farmaci che potrebbero dare una maggiore spinta alla cura extra ospedaliera della malattia, con un conseguente, e sperabile, alleggerimento delle strutture sanitarie. L’aggravamento delle situazioni di ospedali e cliniche sono state da subito il motivo per cui a livello governativo si è deciso di procedere con restrizioni per la popolazione: i farmaci sono dunque, come i vaccini (se pur in maniera differente) fondamentali al fine di rendere la malattia endemica. Molnupiravir, chi può utilizzarlo e perché Con un comunicato stampa, 5 giorni fa l’Aifa ha ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 gennaio 2022) Arriva inin Italia il, ladiche potrà essere utilizzata nei casi di-19 nonma a rischio di complicazioni. Il farmaco, insieme al Redemsivir, è tra i farmaci che potrebbero dare una maggiore spinta alla cura extra ospedaliera della malattia, con un conseguente, e sperabile, alleggerimento delle strutture sanitarie. L’aggravamento delle situazioni di ospedali e cliniche sono state da subito il motivo per cui a livello governativo si è deciso di procedere con restrizioni per la popolazione: i farmaci sono dunque, come i vaccini (se pur in maniera differente) fondamentali al fine di rendere la malattia endemica., chi può utilizzarlo e perché Con un comunicato stampa, 5 giorni fa l’Aifa ha ...

