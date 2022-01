Covid: Conte, 'eventuali nuove misure sempre commisurate a andamento epidemia' (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Il M5S è stata una forza politica che sin dall'inizio della pandemia si è assunta la responsabilità di lavorare per proteggere la salute dei cittadini e preservare il tessuto produttivo e sociale in modo da garantire una pronta ripartenza. Anche in questa fase continueremo a lavorare con grande responsabilità e precauzione. Le eventuali nuove misure restrittive debbono però avere il conforto di chiare evidenze scientifiche e commisurate alla reale condizione epidemiologica, con ragionevole previsione che siano adeguate rispetto agli obiettivi presi di mira". Così Giuseppe Conte all'assemblea M5S. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Il M5S è stata una forza politica che sin dall'inizio della pandemia si è assunta la responsabilità di lavorare per proteggere la salute dei cittadini e preservare il tessuto produttivo e sociale in modo da garantire una pronta ripartenza. Anche in questa fase continueremo a lavorare con grande responsabilità e precauzione. Lerestrittive debbono però avere il conforto di chiare evidenze scientifiche ealla reale condizione epidemiologica, con ragionevole previsione che siano adeguate rispetto agli obiettivi presi di mira". Così Giuseppeall'assemblea M5S.

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Conte: “Governo deve fare la sua parte. Discoteche e locali hanno dovuto chiudere, ora stanziare subito rist… - fattoquotidiano : Covid, dopo il decreto la critica di Conte al governo: “Subito i ristori e calmierare le Ffp2. Non solo restrizioni… - TV7Benevento : Covid: Conte, 'eventuali nuove misure sempre commisurate a andamento epidemia'... - TV7Benevento : **Covid: Conte, 'governo ha dovere di spiegare situazione in modo chiaro e trasparente'**... - virginiasacchi : Cartabellotta si è guadagnato la notorietà rimediando un'intervista in cui facendo due giochini coi numeri ha sosta… -