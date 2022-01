Covid: Catalfo (M5S), 'smart working in Ue risorsa, da noi privilegio' (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "E' davvero disdicevole il dibattito attorno alla necessità, sempre più impellente secondo noi, di ampliare lo smart working per i dipendenti della pubblica amministrazione." Così in una nota la senatrice Nunzia Catalfo (M5s), coordinatrice del comitato Lavoro del M5s. "Lo stesso ministro Brunetta sbaglia ad alimentare questa lettura in base alla quale lo smart working è una sorta di privilegio per chi lavora nel pubblico impiego. In questa fase, esso rappresenta un impareggiabile strumento per limitare la diffusione del virus, tanto che in Germania e Francia esso viene incentivato. Allo stesso tempo, è un crocevia che ci potrà consentire di non fermare dei servizi essenziali, aspetto questo cruciale in questa fase in cui molti comparti produttivi stanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "E' davvero disdicevole il dibattito attorno alla necessità, sempre più impellente secondo noi, di ampliare loper i dipendenti della pubblica amministrazione." Così in una nota la senatrice Nunzia(M5s), coordinatrice del comitato Lavoro del M5s. "Lo stesso ministro Brunetta sbaglia ad alimentare questa lettura in base alla quale loè una sorta diper chi lavora nel pubblico impiego. In questa fase, esso rappresenta un impareggiabile strumento per limitare la diffusione del virus, tanto che in Germania e Francia esso viene incentivato. Allo stesso tempo, è un crocevia che ci potrà consentire di non fermare dei servizi essenziali, aspetto questo cruciale in questa fase in cui molti comparti produttivi stanno ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Catalfo (M5S), 'smart working in Ue risorsa, da noi privilegio'... - bettadigiulio : RT @LavoroDomestico: SALARIO MINIMO: quale impatto avrebbe sui datori di lavoro domestico? Ne parliamo in questo servizio. ______________… - AvvMitidieri : RT @LavoroDomestico: SALARIO MINIMO: quale impatto avrebbe sui datori di lavoro domestico? Ne parliamo in questo servizio. ______________… - Loredanataberl1 : RT @LavoroDomestico: SALARIO MINIMO: quale impatto avrebbe sui datori di lavoro domestico? Ne parliamo in questo servizio. ______________… - Enricofrasca3g1 : RT @LavoroDomestico: SALARIO MINIMO: quale impatto avrebbe sui datori di lavoro domestico? Ne parliamo in questo servizio. ______________… -