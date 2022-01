Ciclocross | stop forzato per Mathieu van der Poel | le classiche non sono a rischio

Leggi su oasport

(Di martedì 4 gennaio 2022)van derha iniziato da poco la stagione nel, ma sembra che dovrà già fermarsi, continuando il processo riabilitativo dopo i problemi alla schiena patiti verso la fine del 2021. Il campione olandese si è infatti allenato nella giornata di Capodanno, trovando però qualche intoppo di troppo e dichiarando forfeit per la gara X20 di domani ad Herentals. “Nessuna possibilità di vedereal via domani – ha esordito Adrie van der, padre del ciclista della Alpecin Fenix – Penso che starà fuori dei mesi. È più intelligente non tornare in bici finché il dolore non sarà sparito. Per aprile ci vogliono ancora tre mesi, dunque ledi Primavera nonin pericolo”. Ciclismo,van dersi ...