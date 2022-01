Carcere, ora abbiamo una nuova occasione per pensare a un modello di detenzione migliore (Di martedì 4 gennaio 2022) Per le carceri italiane il 2021 si è chiuso insieme ai lavori della Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario messa in piedi dalla ministra Marta Cartabia e presieduta dal professor Marco Ruotolo, che rispettando perfettamente i tempi di lavoro ha consegnato la sua preziosa relazione finale nei giorni scorsi. Il Carcere in generale fa poca notizia e al Carcere si dedicano pochi pensieri. Gli ultimi non sporadici, istituzionali e strutturati, che in Italia gli sono stati dedicati partivano dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che nel 2013 ha condannato il nostro Paese per i trattamenti inumani e degradanti che infliggeva alle persone detenute in istituti sovraffollati e dalle condizioni di vita indegne. Furono i giudici della Corte di Strasburgo a imporre alle autorità italiane una stagione di cambiamenti nel sistema ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Per le carceri italiane il 2021 si è chiuso insieme ai lavori della Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario messa in piedi dalla ministra Marta Cartabia e presieduta dal professor Marco Ruotolo, che rispettando perfettamente i tempi di lavoro ha consegnato la sua preziosa relazione finale nei giorni scorsi. Ilin generale fa poca notizia e alsi dedicano pochi pensieri. Gli ultimi non sporadici, istituzionali e strutturati, che in Italia gli sono stati dedicati partivano dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che nel 2013 ha condannato il nostro Paese per i trattamenti inumani e degradanti che infliggeva alle persone detenute in istituti sovraffollati e dalle condizioni di vita indegne. Furono i giudici della Corte di Strasburgo a imporre alle autorità italiane una stagione di cambiamenti nel sistema ...

Advertising

PagliariniSte : ??La violenza del giorno su una donna. #Roma. Ferita col coltello, violentata, legata al letto e anche maltrattata c… - SusannaMarietti : RT @ilfattoblog: 'Questo significa guardare oltre e ragionare in maniera efficace' [dal blog di @SusannaMarietti, @AntigoneOnlus] #carcere… - ilfattoblog : Carcere, ora abbiamo una nuova occasione per pensare a un modello di detenzione migliore - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Questo significa guardare oltre e ragionare in maniera efficace' [dal blog di @SusannaMarietti, @AntigoneOnlus] #carcere… - ilfattoblog : 'Questo significa guardare oltre e ragionare in maniera efficace' [dal blog di @SusannaMarietti, @AntigoneOnlus]… -