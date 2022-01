Cagliari, Lovato si presenta: «Qui con un obbiettivo ben preciso» (Di martedì 4 gennaio 2022) Il nuovo difensore del Cagliari Matteo Lovato ha parlato presentandosi al suo nuovo ambiente: le dichiarazioni Il nuovo difensore del Cagliari Matteo Lovato si è presentato ai nuovi tifosi rossoblù attraverso un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della società, ecco le sue parole: OBBIETTIVI – «Sono qui per dare il meglio e provare a centrare l’obbiettivo della salvezza, c’è tanto da lavorare e siamo ancora ai primi giorni, ho visto molta positività all’interno del gruppo». CARATTERISTICHE – «Mi piace molto l’uno contro uno credo sia il mio punto di qualità, mi piace anche giocare la palla e qui è l’ambiente giusto per migliorare». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU CagliariNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Il nuovo difensore delMatteoha parlatondosi al suo nuovo ambiente: le dichiarazioni Il nuovo difensore delMatteosi èto ai nuovi tifosi rossoblù attraverso un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della società, ecco le sue parole: OBBIETTIVI – «Sono qui per dare il meglio e provare a centrare l’della salvezza, c’è tanto da lavorare e siamo ancora ai primi giorni, ho visto molta positività all’interno del gruppo». CARATTERISTICHE – «Mi piace molto l’uno contro uno credo sia il mio punto di qualità, mi piace anche giocare la palla e qui è l’ambiente giusto per migliorare». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

