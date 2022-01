Volley, Coppa Italia A1 Femminile 2022: tabellone e accoppiamenti semifinali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali della Coppa Italia Serie A1 Femminile 2022 di Volley. Le otto migliori squadre della prima metà di stagione (in base alla classifica avulsa, visti i rinvii causa Covid) sono pronte a sfidarsi per il primo trofeo del nuovo anno. Conegliano ha vinto le ultime due edizioni, ma non sarà facile riconfermarsi contro l’agguerrita concorrenza. La Final Four è in programma a Roma il 5 e 6 gennaio. Chi accederà alle semifinali? Di seguito gli accoppiamenti. CALENDARIO QUARTI DI FINALE: DATE, ORARI E TV tabellone E accoppiamenti semifinali A. Carraro Imoco Conegliano – Unet E-Work Busto Arsizio Igor Gorgonzola Novara – Reale Mutua ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ile glidelledellaSerie A1di. Le otto migliori squadre della prima metà di stagione (in base alla classifica avulsa, visti i rinvii causa Covid) sono pronte a sfidarsi per il primo trofeo del nuovo anno. Conegliano ha vinto le ultime due edizioni, ma non sarà facile riconfermarsi contro l’agguerrita concorrenza. La Final Four è in programma a Roma il 5 e 6 gennaio. Chi accederà alle? Di seguito gli. CALENDARIO QUARTI DI FINALE: DATE, ORARI E TVA. Carraro Imoco Conegliano – Unet E-Work Busto Arsizio Igor Gorgonzola Novara – Reale Mutua ...

