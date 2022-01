Viabilità Roma Regione Lazio del 03-01-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 3 gennaio 2022)DEL 3 GENNAIOORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULA TRATTO AUTOSTRADALE A1 NAPOLI MILANO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA DIRAMAZIONESUD DIREZIONE NODO A24 PERCORRENDO LA REGIONALE DI FIUGGI A ZAGAROLO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DELLA STAZIONE E VIALE UNGHERIA NEI DUE SENSI DI MARCIA SI RALLENTA IN VIA NETTUNENSE A FRATTOCCHIE, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STYATALE APPIA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA A CISTERNA DI LATINA IN PROVINCIA DI LATINA TRA STRADA SANTA CROCE E VIA NINFINA II NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SOSPENSIONE DELLE LINEE S IL SERVZIO DI POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER C ONTO DELLA...