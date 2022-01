Venezia, per l’attacco le piste portano a Zaza e Petagna (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Venezia cerca un attaccante e i profili affiancati ai lagunari sono quelli di Zaza e Petagna Il Venezia cerca rinforzi per raggiungere la salvezza. Dopo aver preso Cuisance, ecco che i lagunari studiano un colpo in attacco. Secondo quanto riportato dal Gazzettino di Venezia, piacciono Simone Zaza del Torino e Andrea Petagna del Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilcerca un attaccante e i profili affiancati ai lagunari sono quelli diIlcerca rinforzi per raggiungere la salvezza. Dopo aver preso Cuisance, ecco che i lagunari studiano un colpo in attacco. Secondo quanto riportato dal Gazzettino di, piacciono Simonedel Torino e Andreadel Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

