Variante Omicron Gb, Johnson: “Pressione su Sanità sarà considerevole” (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Non c’è dubbio che” la Variante Omicron del Covid “continuerà ad aumentare in tutto il Paese” e la Pressione sul Servizio sanitario nazionale (Nhs) per le “prossime due settimane e forse più” sarà “considerevole”. Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson, in visita ad un centro vaccinale nel Buckinghamshire. La nuova Variante del Covid-19, ha affermato il premier, è “chiaramente più leggera” di altre, ma “non c’è dubbio che Omicron continuerà ad aumentare in tutto il Paese”. Johnson ha quindi sottolineato che la terza dose del vaccino, o ‘booster’, “fa veramente una grandissima differenza” in termini di protezione dagli effetti più gravi della malattia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Non c’è dubbio che” ladel Covid “continuerà ad aumentare in tutto il Paese” e lasul Servizio sanitario nazionale (Nhs) per le “prossime due settimane e forse più””. Lo ha detto il premier britannico Boris, in visita ad un centro vaccinale nel Buckinghamshire. La nuovadel Covid-19, ha affermato il premier, è “chiaramente più leggera” di altre, ma “non c’è dubbio checontinuerà ad aumentare in tutto il Paese”.ha quindi sottolineato che la terza dose del vaccino, o ‘booster’, “fa veramente una grandissima differenza” in termini di protezione dagli effetti più gravi della malattia. L'articolo proviene da Italia Sera.

