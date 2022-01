UFO triangolare avvistato nel cielo | esplode il mistero

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Un UFOè statonei cieli la notte di Capodanno. Ildegli oggetti non identificati torna ad essere protagonista nel dibattito pubblico. AdobeStockGli UFO sono degli oggetti non identificati avvistati nei cieli, definiti anche come “dischi volanti”. Sono diventati uno dei principali argomenti di interesse in seguito allo sviluppo della missilistica dopo la seconda guerra mondiale. Negli anni alcuni ricercatori erano convinti che fossero oggetti extraterrestre in visita sulla Terra. Il primo avvistamento noto avvenne nel 1947. Quando un uomo d’affari affermò di aver visto nove oggetti vicino al Monte Rainier a Washington mentre pilotava il suo piccolo aereo. Da quell’anno l’interesse per questi oggetti ha catturato l’attenzione di molte persone in tutto il mondo. Proprio recentemente tali ...

Ultime Notizie dalla rete : UFO triangolare

Gli '' sono stati anche catturati in video anche da Robbie Morrow mentre passeggiava con il suo cane nella zona di Whiteinch. Le immagini sembrano mostrare tre punti in una formazione, ...'Anche per l'avvistamento dell'che da Cesa , transitò nei pressi del Vesuvio, per arrivare a Nocera Inferiore il 4 ottobre 2021 , riesce arduo classificarlo come un qualcosa emesso ...Non è successo granché dal punto di vista dell’ ufologia razionale. Anche questo secondo anno di Covid-19 ha fatto sì che si uscisse poco di casa e si vedessero in cielo le solite cose: luci misterios ...E’ il 29 dicembre del 1978 e all’incrocio con la strada per Roncadella un’auto dei carabinieri nota un oggetto luminoso in cielo ...