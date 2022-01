Tv in lutto, la scoperta choc in un magazzino: il volto del programma trovato morto (Di lunedì 3 gennaio 2022) trovato morto in un magazzino del New Jersey, stato Nordorientale degli Stati Uniti con circa 130 miglia di costa atlantica di fronte alla costa di Manhattan. Il volto della tv aveva 62 anni ed è stato trovato senza vita all’interno di un magazzino. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, la famiglia non riusciva a mettersi in contatto con lui e ha contattato la polizia chiedendo un controllo nel magazzino adibito a ufficio nel palazzo in cui risiedeva. Una volta entrati nella struttura, gli agenti hanno fatto la tragica scoperta. Robert Bruce, membro del cast del reality show Comic Book Men, aveva 62 anni. Bruce ha fatto parte del mondo del collezionismo per più di 40 anni ed è stato uno dei grandi protagonisti del ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022)in undel New Jersey, stato Nordorientale degli Stati Uniti con circa 130 miglia di costa atlantica di fronte alla costa di Manhattan. Ildella tv aveva 62 anni ed è statosenza vita all’interno di un. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, la famiglia non riusciva a mettersi in contatto con lui e ha contattato la polizia chiedendo un controllo neladibito a ufficio nel palazzo in cui risiedeva. Una volta entrati nella struttura, gli agenti hanno fatto la tragica. Robert Bruce, membro del cast del reality show Comic Book Men, aveva 62 anni. Bruce ha fatto parte del mondo del collezionismo per più di 40 anni ed è stato uno dei grandi protagonisti del ...

