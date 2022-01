Tutto su Il Cantante Mascherato 2022: giuria, maschere e ipotesi Morgan/Arisa (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono stati annunciati i primi dettagli sulla nuova edizione de Il Cantante Mascherato. Lo show giunge alla sua terza edizione e si svilupperà in 6 prime serate su Rai1. Alla conduzione è stata confermata Milly Carlucci ed è stata comunicata la data di inizio e di fine del programma. Vedremo la prima puntata de Il Cantante Mascherato l’11 febbraio su Rai1. Il gran finale con l’incoronazione del terzo vincitore del format è invece attesa per il 25 marzo. Le prime indiscrezioni emergono a proposito di giuria e concorrenti: chi si nasconderà dietro le 12 maschere della nuova stagione? Ancora è troppo presto per parlarne ma intanto le prime conferme riguardano la giuria. Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna sono i tre giudici della scorsa ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono stati annunciati i primi dettagli sulla nuova edizione de Il. Lo show giunge alla sua terza edizione e si svilupperà in 6 prime serate su Rai1. Alla conduzione è stata confermata Milly Carlucci ed è stata comunicata la data di inizio e di fine del programma. Vedremo la prima puntata de Ill’11 febbraio su Rai1. Il gran finale con l’incoronazione del terzo vincitore del format è invece attesa per il 25 marzo. Le prime indiscrezioni emergono a proposito die concorrenti: chi si nasconderà dietro le 12della nuova stagione? Ancora è troppo presto per parlarne ma intanto le prime conferme riguardano la. Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna sono i tre giudici della scorsa ...

Advertising

j5zjUc4RLjAeAQw : RT @MarinaGelashvi6: @Nata776998442 TOGETHER FOR A SHARED FUTURE Dimash è una persona meravigliosa e un cantante speciale. Rispetto che pa… - zzxMiMXDvRi3PJn : RT @MarinaGelashvi6: @Nata776998442 TOGETHER FOR A SHARED FUTURE Dimash è una persona meravigliosa e un cantante speciale. Rispetto che pa… - tuttopuntotv : Il Cantante Mascherato sta per arrivare e ci sarà un volto noto a tutti #IlCantanteMascherato - LSimkiene : RT @MarinaGelashvi6: @Nata776998442 TOGETHER FOR A SHARED FUTURE Dimash è una persona meravigliosa e un cantante speciale. Rispetto che pa… - BubeevaG : RT @MarinaGelashvi6: @Nata776998442 TOGETHER FOR A SHARED FUTURE Dimash è una persona meravigliosa e un cantante speciale. Rispetto che pa… -