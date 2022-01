Procida | violenza su minore | arrestato un amico di famiglia della vittima

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 51enne diè statodai carabinieri su ordineprocura di Bari: è ritenuto gravemente indiziato disessuale aggravata nei confronti di un, attualmente 14enne. Le indagini, condotte dai carabinieri di Grumo Nevano (Na), e coordinate dalla procura pugliese, hanno permesso di ricostruire i gravi eventi che si sarebbero verificati in diverse occasioni e in varie località italiane, tra il 2014 e il 2020, ad Alberobello, Grumo Nevano, Ascoli Piceno e Trieste. L’– recluso nel carcere napoletano di Poggioreale – risulta essere undi. L’inchiesta è nata dopo che i genitori del bambino avevano percepito il malessere del ...

Le indagini condotte dai carabinieri di Grumo Nevano, coordinati dalla procura barese, hanno permesso di ricostruire i gravi eventi che si sarebbero verificati in più occasioni dal 2014 al 2020 nelle ...A sporgere denuncia i genitori del piccolo, che avevano percepito il suo malessere PROCIDA – Questa mattina sull'isola di Procida i Carabinieri della stazione di Grumo Nevano supportati dai militari d ...