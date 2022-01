Pensioni anticipate 2022: requisiti e regole per accedere a Quota 102 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con il 31 dicembre Quota 100 è stata definitivamente cancellata e per l’anno in corso coloro che vorranno andare in pensione anticipata potranno usufruire di Quota 102, opzione messa a punto dal Governo per andare incontro a quei lavoratori che hanno maturato un numero di anni di contribuiti versati e un’età anagrafica decisamente cospicui. Ma quali sono i requisiti e tutte le regole per poter accedere con successo a Quota 102? A chi è rivolta, insomma, questa ipotesi varata dal Governo in sostituzione di Quota 100 e che non trova il consenso dei Sindacati che la trovano poco vantaggiosa? Scopriamo allora tutto quello che c’è da sapere e quali sono le ultime news sulla Riforma Pensioni. 64 anni di età e 38 di contributi entro il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con il 31 dicembre100 è stata definitivamente cancellata e per l’anno in corso coloro che vorranno andare in pensione anticipata potranno usufruire di102, opzione messa a punto dal Governo per andare incontro a quei lavoratori che hanno maturato un numero di anni di contribuiti versati e un’età anagrafica decisamente cospicui. Ma quali sono ie tutte leper potercon successo a102? A chi è rivolta, insomma, questa ipotesi varata dal Governo in sostituzione di100 e che non trova il consenso dei Sindacati che la trovano poco vantaggiosa? Scopriamo allora tutto quello che c’è da sapere e quali sono le ultime news sulla Riforma. 64 anni di età e 38 di contributi entro il ...

