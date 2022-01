Nappi: “Prima di chiudere le scuole chiediamo potenziamento servizi” (Di lunedì 3 gennaio 2022) “La chiusura delle scuole a gennaio non può essere una scorciatoia né una scusa. Ancora di più in Campania, dove De Luca, senza alcuna utilità, ha costretto gli studenti a casa più di ogni altra parte d’Italia nonostante i Primati negativi di dispersione scolastica e di diffusione ridotta dei computer nelle famiglie. La Regione invece ascolti quanto ribadito dalla Lega: si garantiscano distanziamento e aerazione, e si utilizzino le mascherine. Accanto a questo chiediamo che si intervenga subito per rendere più sicuri i trasporti scolastici, si potenzino le misure di assistenza e prevenzione sanitaria nelle strutture didattiche, si stanzino risorse straordinarie in favore dei Comuni per assicurare più controlli”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e componente della Commissione istruzione del ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 3 gennaio 2022) “La chiusura dellea gennaio non può essere una scorciatoia né una scusa. Ancora di più in Campania, dove De Luca, senza alcuna utilità, ha costretto gli studenti a casa più di ogni altra parte d’Italia nonostante iti negativi di dispersione scolastica e di diffusione ridotta dei computer nelle famiglie. La Regione invece ascolti quanto ribadito dalla Lega: si garantiscano distanziamento e aerazione, e si utilizzino le mascherine. Accanto a questoche si intervenga subito per rendere più sicuri i trasporti scolastici, si potenzino le misure di assistenza e prevenzione sanitaria nelle strutture didattiche, si stanzino risorse straordinarie in favore dei Comuni per assicurare più controlli”. Lo afferma Severino, consigliere regionale della Lega e componente della Commissione istruzione del ...

Advertising

NandoBocchetti : RT @severino_nappi: Si intervenga subito per rendere più sicuri i trasporti scolastici, si potenzino le misure di assistenza e prevenzione… - severino_nappi : Si intervenga subito per rendere più sicuri i trasporti scolastici, si potenzino le misure di assistenza e prevenzi… - AgenPolitica : NAPPI A DE LUCA: “PRIMA DI CHIUDERE LE SCUOLE, CHIEDIAMO POTENZIAMENTO SERVIZI” - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: La chiusura delle #scuole a #gennaio non può essere una scorciatoia né una scusa. Ancora di più in #Campania, dove #DeL… - severino_nappi : La chiusura delle #scuole a #gennaio non può essere una scorciatoia né una scusa. Ancora di più in #Campania, dove… -