Missili, armi e cyber. Quella luna di miele tra Putin e Xi (Di lunedì 3 gennaio 2022) Aerei da combattimento, sistemi Missilistici ipersonici e piattaforme sottomarine sono solo alcuni dei capitoli della cooperazione militare tra Russia e Cina, un legame nato dalla convenienza reciproca che sta assumendo sempre di più la forma di una collaborazione permanente. Nonostante non si possa ancora parlare di un'alleanza vera e propria, secondo l'Office of the director of National Intelligence Usa, l'ufficio che sovrintende l'intera comunità dell'Intelligence americana servendo quale principale consulente di sicurezza nazionale per il presidente degli Stati Uniti, Mosca e Pechino sono oggigiorno ben più allineate di quanto lo siano mai state negli ultimi sessant'anni, e buona parte di questo avvicinamento passa per la dimensione militare. UN VOLUME IN CRESCITA A preoccupare gli analisti di Washington è in particolare la crescita del volume di import-export di ...

