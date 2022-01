L'ippodromo di Chilivani compie 100 anni e progetta il rilancio (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - La Sardegna, terra di cavalli e fantini, celebra in questi giorni i cento anni del suo 'tempio dell'ippica', l'ippodromo di Chilivani. Una struttura ancora attiva, nonostante la crisi del settore a livello nazionale. Sorta nel Logudoro che, assieme all'Anglona, nell'800 e nei primi del '900 vantava il maggior numero di allevatori: erano terre di cavalli allo stato brado che imperversavano tra praterie e montagne per venire catturati e addomesticati. Fu lì, che nel 1910, il direttore del regio 'deposito stalloni Sardegna', assegnato a Ozieri, nel Sassarese, decise di costruire l'ippodromo presentando un progetto che venne realizzato dopo la prima guerra mondiale. Chilivani, nome esotico del vicino borgo e della stazione che la leggenda attribuisce a una mitica principessa indiana amante ... Leggi su agi (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - La Sardegna, terra di cavalli e fantini, celebra in questi giorni i centodel suo 'tempio dell'ippica', l'di. Una struttura ancora attiva, nonostante la crisi del settore a livello nazionale. Sorta nel Logudoro che, assieme all'Anglona, nell'800 e nei primi del '900 vantava il maggior numero di allevatori: erano terre di cavalli allo stato brado che imperversavano tra praterie e montagne per venire catturati e addomesticati. Fu lì, che nel 1910, il direttore del regio 'deposito stalloni Sardegna', assegnato a Ozieri, nel Sassarese, decise di costruire l'presentando un progetto che venne realizzato dopo la prima guerra mondiale., nome esotico del vicino borgo e della stazione che la leggenda attribuisce a una mitica principessa indiana amante ...

