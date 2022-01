La nuova fidanzata non accetta i suoi figli Lui per accontentarla getta i bambini dal balcone

Leggi su formatonews

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Trattati peggio di un sacchetto dell’immondizia di cui ci si vuole disfare. Due neonati sono statiti daldal proprio padre. Mettere al mondo uno non rende genitori, questo è chiaro. Non mancano, nella storia, i casi di madri o padri che uccidono i propri, a partire da Medea in avanti. Talvolta sono la donne che, per vendicarsi dei propri ex, uccidonoinnocenti. A volte è una depressione post partum mai riconosciuta che fa accadere la tragedia come in America dove una donna di 35 anni ha sviscerato iduecon un coltello e poi si è stesa nel letto accanto a loro. In Cina, invece, Zhang Bo, un giovane papà di 27 anni, per accontentare laYe Chengchen, ha lanciato i ...