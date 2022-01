In pensione a 64 anni, poi quota 89 o quota 82: ecco da quando (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con la legge di Bilancio 2022 pronta, la riforma delle pensioni è stata di fatto rimandata. Nel 2022 ci sarà solo un intervento tampone e a termine per evitare un impatto troppo severo sui lavoratori, della fine di quota 100. Dentro quota 102, e si passa da 62+38 come combinazione minima di uscita dal lavoro, a combinazione 64+38. Poi, proroga e leggero restyling dell'Ape sociale e proroga senza ritocchi per opzione donna. Sarà il 2023 l'anno della vera riforma delle pensioni, con il superamento della riforma di Elsa Fornero. Tre almeno le ipotesi in campo e il 2022 sarà l'anno giusto per limare queste ipotesi e tramutarle in realtà. La pensione a 62 anni, nel 2023 Dopo l'addio a quota 100, la pensione a 62 anni va ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con la legge di Bilancio 2022 pronta, la riforma delle pensioni è stata di fatto rimandata. Nel 2022 ci sarà solo un intervento tampone e a termine per evitare un impatto troppo severo sui lavoratori, della fine di100. Dentro102, e si passa da 62+38 come combinazione minima di uscita dal lavoro, a combinazione 64+38. Poi, proroga e leggero restyling dell'Ape sociale e proroga senza ritocchi per opzione donna. Sarà il 2023 l'anno della vera riforma delle pensioni, con il superamento della riforma di Elsa Fornero. Tre almeno le ipotesi in campo e il 2022 sarà l'anno giusto per limare queste ipotesi e tramutarle in realtà. Laa 62, nel 2023 Dopo l'addio a100, laa 62va ...

Advertising

kekkocadoni1983 : RT @sole24ore: ?? Pensione, di quanto riduce l’assegno il part time svolto per pochi anni. - _one__love__ : RT @celestialele: dopo aver letto che qualcuno nel 2022 fa 16 anni vado a fare la fila alle poste per la pensione - sooniahh : RT @celestialele: dopo aver letto che qualcuno nel 2022 fa 16 anni vado a fare la fila alle poste per la pensione - carinadonofrio : @applelally Mio marito andando in pensione è aumentato di 15 kg. La prima volta in 41 anni di matrimonio . Sempre s… - lentinivince : RT @PalermoToday: In pensione a 64 anni con il contributivo: la proposta di Tridico -