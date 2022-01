Il capodanno pazzo e trash di Jeff Besoz

(Di lunedì 3 gennaio 2022)Bezos, 57 anni, fondatore di Amazon e secondo uomo più ricco al mondo, ha festeggiato l’ultimo giorno del 2021 ai Caraibi con la fidanzata Lauren Sanchez e la famiglia, e ha condiviso il tutto sul suo profilo Instagram. Il miliardario ha condiviso sul social 7 foto che ritraggono lo sfarzo, sebbene un po’, dei festeggiamenti. Nella didascalia del post,Bezos ha scritto: “Ci siamo divertiti tantissimo ieri sera a festeggiare con una pazza festa in discoteca con la famiglia, ma il nuovo anno è anche un ottimo momento per fare il punto e concentrarci sulla crescita personale, sul rinnovamento, sulla rinascita e per prestare attenzione ad ogni momento della tua vita. Il meglio e il peggio. Tutto. Festeggia e cresci“. Bezos, insieme alla fidanzata Lauren Sanchez, nota conduttrice tv, e la sua famiglia, ha passato il ...

'Occhiali da sole a forma di cuore, completi leopardati e perfino una palla da discoteca in piscina. e la compagna Lauren Sanchez hanno festeggiato così il2022, con un 'disco party' per dirla con la didascalia delle foto postate su Instagram dal multiilionario patron di . Lui con camicia a fantasia, lei in tuta glitterata, amici e ..." Jeff Bezos, patron di Amazon, ha festeggiato l'arrivo del nuovo anno con una party di Capodanno a tema disco trash. Camicie colorate, occhiali improponibili e quel giusto tocco di cattivo gusto e pacc ...Jeff Bezos ha voluto salutare il nuovo anno in grande stile. Per Capodanno il proprietario di Amazon - il terzo uomo più ricco al mondo dopo Elon Musk e Bernard Arnault- ha organizzato una super festa ...