Giulia De Lellis | vacanze in love sulla neve | «Buoni propositi in atto»

(Di lunedì 3 gennaio 2022) L’anno nuovo è appena cominciato eDemette già ini «». Su Instagram, l’influencer ha postato delle storie in cui si mostra in tenuta da sci col fidanzato Carlo Gussalli Beretta, pronta per calcare la pista da sci. «subito in. Torno sugli sci, stavolta di fondo». Insieme da circa un anno, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e l’erede della famosa dinastia di armatori, hanno passato insieme le feste natalizie con entrambe le famiglie. Sembra che il loro legame cresca sempre di più, come mostra frequentementesul suo profilo Instagram. Foto, dichiarazioni e stories con “Lo” confermano l’amore fra i due.

