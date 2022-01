Gf Vip 6 | la stoccata di Alex Belli ai Vipponi | “Non chiedetevi perché ci sono blocchi su di me | preoccupatevi se…”

(Di lunedì 3 gennaio 2022)è uscito dalla casa del Gf Vip già da qualche settimana, ma nonostante ciò continua a far parlare di se. Dopo varie interviste e dichiarazioni che hanno riguardato per lo più il triangolo tra l’attore, Soleil Sorge e Delia Duran, questa volta– tramite due tweet – si è scagliato contro iche stanno continuando la loro esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini. Nello specifico, l’ex gieffino ha in primis tuonato: “Tappezzerie” e “AnsiaMan” di AcchiappaClip, che si chiedonocisu di me…non cisu di voi e fatevi 2 domande?? -:) “Tappezzerie” e “AnsiaMan” di AcchiappaClip, che si chiedonoci ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, la stoccata di Alex Belli ai Vipponi: “Non chiedetevi perché ci sono blocchi su di me, preoccupatevi perc… - Novella_2000 : 'Tapezzerie, Ansia-man, Grande geriatrico!', Alex Belli lancia delle stoccate ai suoi ex compagni del #GFVip - infoitcultura : Sonia Bruganelli accusa Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip, la stoccata: “Bisogna essere più sinceri” - zazoomblog : Sonia Bruganelli accusa Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip la stoccata: “Bisogna essere più sinceri” - #Sonia… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip stoccata

Soleil Sorge,a Delia Duran/ "Com'è finita col tizio con cui limonava?" Alex Belli, frecciatine contro i concorrenti del Grande FratelloPoco dopo, Alex Belli è intervenuto nuovamente ......al Grande Fratello2021 per avere un ultimo confronto con la concorrente e averle dedicato una canzone ha voluto dedicare un altro pensiero alla sua ex coinquilina. Soleil Sorge,a Delia ...Alex Belli è uscito dalla casa del Gf Vip già da qualche settimana, ma nonostante ciò continua a far parlare di se. Dopo varie interviste e ...Attraverso il su profilo Twitter Alex Belli ha lanciato una chiara stoccata ad alcuni suoi ex compagni del GF Vip. Ecco cos'ha scritto ...