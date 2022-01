Emily in Paris 2, la serie Netflix fa arrabbiare l'Ucraina: ecco perché (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il ministro ucraino se l'è presa con Emily in Paris 2, ma quale sarà la ragione per la quale la seconda stagione della serie Netflix si è rivelata così controversa? Emily in Paris 2 ha fatto il suo debutto da poco su Netflix, ma ha già attirato le ire di una nazione straniera: il ministro ucraino ha infatti lamentato la visione troppo stereotipata del popolo ucraino a causa di come è stato presentato un personaggio nello show. A riportarlo è anche il sito della BBC, che riprendendo le informazioni dai media ucraini, ha spiegato come il ministro Oleksandr Tkachenko abbia scritto direttamente al servizio streaming per esprimere le sue perplessità sul personaggio di Petra, new entry dello show interpretata dall'attrice Ucraina Daria Panchenko. Nel quarto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il ministro ucraino se l'è presa conin2, ma quale sarà la ragione per la quale la seconda stagione dellasi è rivelata così controversa?in2 ha fatto il suo debutto da poco su, ma ha già attirato le ire di una nazione straniera: il ministro ucraino ha infatti lamentato la visione troppo stereotipata del popolo ucraino a causa di come è stato presentato un personaggio nello show. A riportarlo è anche il sito della BBC, che riprendendo le informazioni dai media ucraini, ha spiegato come il ministro Oleksandr Tkachenko abbia scritto direttamente al servizio streaming per esprimere le sue perplessità sul personaggio di Petra, new entry dello show interpretata dall'attriceDaria Panchenko. Nel quarto ...

Advertising

paulsensbones : alfie e la scena in cui il padre di camille si sciabola il dito unici motivi per cui guardare la s2 di emily in Paris - soberhwa : ho guardato davvero emily in paris fino alla 2x01 solo per la cover di dynamite di ashley park? si. e me ne vergogno. - britneyacm : La protagonista di Emily in Paris nom è così odiosa dai, sono i francesi ad essere un palo nel cul0 (breaking news) - DudahMoreira : Emily in Paris amo essa serieee - obljvions1nce99 : sto vedendo emily in paris sono scioccata che cazzata colossale è -