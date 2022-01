Doping | Tna | Moraschini squalificato un anno

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. - (Adnkronos) - Il Tribunale nazionale anti(Tna) haper unla guardia dell'Olimpia Milano Riccardo, trovato positivo al Clostebol Metabolita dopo un controllo fuori competizione disposto da Nado Italia, effettuato al termine della seduta di allenamento svolta ad Assago il 6 ottobre 2021. "Stamattina ho ricevuto quella notizia che pensavo, e speravo, non arrivasse -ha scritto il trentenne emiliano su Instagram-. Il Tna ha deciso di accogliere la squalifica chiesta dalla Procura. Sono veramente dispiaciuto e incredulo per quanto sta accadendo. Tengo a precisare che la stessa Procura Nazionale Antiha riconosciuto che la mia positività NON è dovuta ad un fatto intenzionale. Cioè hcapito che non ho MAI assunto nulla ...

Lo ha scritto su instagram il giocatore dell'Olimpia Milano Riccardo Moraschini, sospeso dal Tna in via cautelare lo scorso 21 ottobre, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale