Diastasi retti addominali

(Di lunedì 3 gennaio 2022) L’addome è formato da fasce muscolari che sono poi tenute tra di loro in modo da poter garantire una forma che sia compatta. La parete addominale non è utile solo per “mantenere” una forma piatta della pancia, ma è anche la struttura portante per la muscolatura delle pareti dello stomaco. Tramite il loro muoversi c’è la digestione e il movimento degli acidi urici interni. Purtroppo sono tanti gli utenti che non sono a conoscenza che quando lo stomaco o la parete addominale prolassa, si iniziano ad avere tantissimi problemi. La digestione e il metabolismo rallentano, ma si hanno poi delle forme della pancia molto strada e dolori acuti. Uno dei problemi comuni che avvengono dopo i 30 anni oppure che interessa le persone obese, è la . Si parla di una separazione eccessiva della parte destra e sinistra del muscolo “retto” dell’addome. Esse si allargano e si allontano dalla linea meridiana. ...