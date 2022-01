Dakar 2022 | tra le auto Loeb vince la seconda tappa Moto | si ferma Danilo Petrucci

(Di lunedì 3 gennaio 2022) E’ stato il francese Sebastien(Prodrive) are ladel rally-raidnella categoria, una speciale di 338 km tra Ha’il e al-Qaisumah (nord-est).ha vinto con un 3? 28” di vantaggio sul qatarino Nasser al-Attiyah (Toyota) che non schioda dal primo posto assoluto. “La pista era buona e visibile sempre, alla fine è diventata una speciale WRC tra due piloti WRC. Eravamo a pieno regime, sono riuscito a spigolare a poco a poco, probabilmente aiutato dal fatto che la pista si stava aprendo“, ha detto il francese all’arrivo. Lo spagnolo Joan Barreda Bort (Honda) ha vinto lanella categoriaciclistica tra Ha’il e al-Qaisumah (nord-est), su una speciale ...

- ROMA, JAN 3 - Lo spagnolo Joan Barreda Bort (Honda) ha vinto lunedì la seconda tappa della Dakar 2022 nella categoria motociclistica tra Ha'il e al - Qaisumah (nord - est), su una speciale di 338 km. Si è imposto precedendo il britannico Sam Sunderland (Ktm) di 5:33 e il vincitore del 2021 ...Partenza a handicap per il francese, che vanta il record di successi nel rally più duro del mondo (14) e adesso lo sta affrontando con un mezzo assolutamente inedito ...L'icona dei rally, il francese Sebastien Loeb (BRX), vince la seconda tappa davanti al leader della classifica, il qatariota Al Attiyah (Toyota) ...