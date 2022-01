Coppa Italia volley femminile 2022: tabellone Final Four, programma semifinali, orari, canale tv, streaming (Di lunedì 3 gennaio 2022) Si è delineato il quadro della Final Four della Coppa Italia 2021-2022 di volley femminile. Le quattro vincitrici dei quarti di Finale si sono qualificati agli atti conclusivi della manifestazione, in programma al PalaEur di Roma il 5-6 gennaio: le due semiFinali avranno luogo mercoledì 5 gennaio, mentre il giorno seguente (Epifania, giovedì 6 gennaio) si disputerà la Finale che metterà in palio il primo trofeo della stagione. Il cammino per giungere alla manifestazione nella capitale è stato tortuoso: non si è potuto concludere il girone d’andata della Serie A1 a causa di alcune positività al Covid-19, si è utilizzata la classifica avulsa per stilare il tabellone della manifestazione ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Si è delineato il quadro delladella2021-di. Le quattro vincitrici dei quarti die si sono qualificati agli atti conclusivi della manifestazione, inal PalaEur di Roma il 5-6 gennaio: le due semii avranno luogo mercoledì 5 gennaio, mentre il giorno seguente (Epifania, giovedì 6 gennaio) si disputerà lae che metterà in palio il primo trofeo della stagione. Il cammino per giungere alla manifestazione nella capitale è stato tortuoso: non si è potuto concludere il girone d’andata della Serie A1 a causa di alcune positività al Covid-19, si è utilizzata la classifica avulsa per stilare ildella manifestazione ...

