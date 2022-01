Chiara Ferragni svela la sua skincare routine con Lancôme

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ad ogni VIP la propriae quella diè stata appenata, complice anche la collaborazione con. L’influencer cremonese ha trascorso diversi giorni in isolamento dopo essere risultata positiva al Covid, ma è tornata sui piccoli schermi dei suoi follower con una nuova perla total beauty. In vista di un 2022 roseo e ricco di opportunità, l’imprenditrice digitale ha voluto condividere con il popolo del web la sua beautyin collaborazione con, brand di cui è ambasciatrice. Larapida diLa parola chiave in questo caso è semplicità. Lapromossa da...

Advertising

MediasetTgcom24 : Fedez ha i primi sintomi del Covid: 'Non sento più odori e sapori' | Chiara Ferragni intanto è negativa #fedez… - Corriere : Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: «Siamo asintomatici» - fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - 44angel444 : Ma veramente c’è ancora gente che si sente figa a prendere per il culo chiara ferragni? - PadreUhh : @Agenzia_Ansa Parlate di chiara ferragni e fedez che é meglio -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Selvaggia Lucarelli contro/ "Negativa? Se sei ricca il tampone c'è" Davide Silvestri e il confronto con Soleil su Alex In questi giorni l'ex attore, oggi mastro birraio , ha potuto ...Il video omaggio a Fedez eFedez è poi riuscito ad accendere il televisore e a vedere insieme alla moglie il filmato che è stato realizzato per loro contenente una serie di immagini e ...A casa, positivi al Covid, Chiara Ferragni e Fedez . La notizia del loro contagio è stata rivelata in pompa magna ieri, lunedì 27 dicembre, ovviamente sui social. E insomma, isolamento e quarantena: T ...Leggi anche › Chiara Ferragni: la nail art delle feste è glitter in nuance champagne E a dare l'annuncio sui social c'è una felicissima Chiara, che oltre ad essere mamma bis diventa zia per la prima v ...