Ascolti Tv di ieri 2 gennaio 2021: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ascolti Tv di ieri 2 gennaio 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share del 2 gennaio per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli Ascolti di ieri. daytime mattina Su Rai1 Unomattina in Famiglia è visto da 276.000 spettatori (13.5%) nella presentazione dalle 6:30 alle 6:58, 471.000 ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022)Tv di: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 2per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata difino a quella della. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiSu Rai1 Unoin Famiglia è visto da 276.000 spettatori (13.5%) nella presentazione dalle 6:30 alle 6:58, 471.000 ...

Advertising

italiaserait : Ascolti Tv di ieri 2 gennaio 2021: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - CIAfra73 : RT @marcoluci1: #BOOM !!! ?????? Ieri altra puntata con ascolti record per la #ZiaMara e la sua #DomenicaIn : 1’parte sh.21,50% con 3.597mila,… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 2 gennaio 2021: Access Prime Time e Preserale - gianlu_79 : RT @marcoluci1: #BOOM !!! ?????? Ieri altra puntata con ascolti record per la #ZiaMara e la sua #DomenicaIn : 1’parte sh.21,50% con 3.597mila,… - lvstit : chissà come si sentiranno i pr3lemi dato che consideravano pp come quello che portava ascolti. ieri domenica in ha… -