Amatissima a Non è la rai, com’è diventata e cosa fa oggi lontana dai riflettori? Resterete di stucco (Di lunedì 3 gennaio 2022) È stata un’Amatissima protagonista di Non è la Rai, ma cosa fa oggi e com’è cambiata la sua vita lontano dai riflettori? Resterete di stucco. Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei: è stata un’Amatissima ed indiscussa protagonista di Non è la Rai. Andato in onda per la prima volta nel 1991, la trasmissione di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 3 gennaio 2022) È stata un’protagonista di Non è la Rai, mafacambiata la sua vita lontano daidi. Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei: è stata un’ed indiscussa protagonista di Non è la Rai. Andato in onda per la prima volta nel 1991, la trasmissione di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

serenonserena : RT @ItsSoSamu: Sembra che a Katia Ricciarelli tutto sia permesso e tutto sia perdonato. Ricordiamo che l'unica volta in cui è andata in nom… - x_juanstylvato5 : RT @ItsSoSamu: Sembra che a Katia Ricciarelli tutto sia permesso e tutto sia perdonato. Ricordiamo che l'unica volta in cui è andata in nom… - gaaiiia_ : RT @ItsSoSamu: Sembra che a Katia Ricciarelli tutto sia permesso e tutto sia perdonato. Ricordiamo che l'unica volta in cui è andata in nom… - popmusic_lovers : RT @ItsSoSamu: Sembra che a Katia Ricciarelli tutto sia permesso e tutto sia perdonato. Ricordiamo che l'unica volta in cui è andata in nom… - xjsekhmet : RT @ItsSoSamu: Sembra che a Katia Ricciarelli tutto sia permesso e tutto sia perdonato. Ricordiamo che l'unica volta in cui è andata in nom… -