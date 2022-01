Almanacco del 03-01-2022 ore 07 | 30

(Di lunedì 3 gennaio 2022) al parco del giorno mercoledì 29 dicembre Buongiorno da Francesco oggi la chiesa ricorda San Tommaso Becket il nome Tommaso deriva dall’aramaico Toma e dal greco e latino Thomas ha il significato di gemello dice il proverbio a Sant’Omero giornate si allungano di quanto il gallo Alza il piede e noi andiamo a fare gli auguri ai nati di oggi Jon Voight Cristiano De André e Jude Law auguri anche i nostri che ci hanno aggiunto copiosi come sempre Maria Stefano Giusy Andrea buona giornata anche a voi andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 29 dicembre del 1891 Thomas Edisonradio con il record di 1093 brevetti a suo nome Edison Fu uno dei più prolifici inventori del suo tempo 29 dicembre 1983 Notte a sorpresa nel Principato di Monaco la principessa Caroline sposa civilmente Stefano Casiraghi è ancora 29 dicembre 1993 entra in vigore la convenzione internazionale sulla biodiversità ...

L'almanacco di oggi, lunedì 3 gennaio 2022. Il Santo del giorno Oggi è il 3 gennaio, si ricorda San Daniele Martire. Daniele è un nome biblico e di origini ebraiche, significa «Dio è il mio giudice».