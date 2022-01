Accordo con i farmacisti: le mascherine Ffp2 saranno vendute a 75 centesimi (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - In arrivo le mascherine Ffp2 a prezzo calmierato, 0,75 euro ciascuna. La Struttura Commissariale, d'intesa con il Ministero della Salute e sentito l'Ordine dei farmacisti, ha raggiunto l'Accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite per la vendita delle mascherine Ffp2 a prezzo calmierato presso le farmacie aderenti. Il prezzo concordato è pari a 0,75 euro per unità. L'Accordo sarà siglato a breve, e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria. Lo rende noto l'ufficio del commissario Francesco Paolo Figliuolo. Leggi su agi (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - In arrivo lea prezzo calmierato, 0,75 euro ciascuna. La Struttura Commissariale, d'intesa con il Ministero della Salute e sentito l'Ordine dei, ha raggiunto l'con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite per la vendita dellea prezzo calmierato presso le farmacie aderenti. Il prezzo concordato è pari a 0,75 euro per unità. L'sarà siglato a breve, e le adesionisottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria. Lo rende noto l'ufficio del commissario Francesco Paolo Figliuolo.

Mascherine FFP2, raggiunto accordo con i farmacisti: il prezzo sarà 0,75 euro Prezzo calmierato per le mascherine FFp2: l'accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite è stato raggiunto dalla Struttura Commissariale del generale Francesco Figliuolo, d'intesa con il Ministero ...

