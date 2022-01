Tabellone Wta Melbourne 2 2022: presente Paolini (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Tabellone del torneo Wta 250 di Melbourne 2 2022, in programma da sabato 4 a giovedì 9 gennaio. Al via Jasmine Paolini, che sfiderà all’esordio la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, mentre la numero uno del seeding Jessica Pegula incontrerà la 31enne rumena Irina-Camelia Begu. Di seguito il programma del primo turno. PRIMO TURNO (1) Pegula vs BeguPaolini vs Schmiedlova Van Uytvanck vs Anisimova Gracheva vs (5) Cirtsea (3) Kasatkina vs Q Keys vs Q Parrizas Diaz vs Perez Q vs (8) Kostyuk (7) Li vs Sherif Sevastova vs Garcia Minnen vs Q Haddad Maia vs (4) Sorribes Tormo (6) Tauson vs Kalinina Q vs Stosur Peterson vs Sharma Q vs (2) Mertens SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Ildel torneo Wta 250 di, in programma da sabato 4 a giovedì 9 gennaio. Al via Jasmine, che sfiderà all’esordio la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, mentre la numero uno del seeding Jessica Pegula incontrerà la 31enne rumena Irina-Camelia Begu. Di seguito il programma del primo turno. PRIMO TURNO (1) Pegula vs Beguvs Schmiedlova Van Uytvanck vs Anisimova Gracheva vs (5) Cirtsea (3) Kasatkina vs Q Keys vs Q Parrizas Diaz vs Perez Q vs (8) Kostyuk (7) Li vs Sherif Sevastova vs Garcia Minnen vs Q Haddad Maia vs (4) Sorribes Tormo (6) Tauson vs Kalinina Q vs Stosur Peterson vs Sharma Q vs (2) Mertens SportFace.

