Sci di fondo | Tour de Ski 2022 Il “mostro” Cermis è pronto a incoronare un nuovo vincitore

(Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo il secondo trasferimento, ilde Ski approccia la propria conclusione. Lunedì e martedì gli atleti saranno impegnati in Val di Fiemme, come sempre palcoscenico dell’ atto finale della prova a tappe per antonomasia dello sci di. La valle trentina è entrata nel calendario del massimo circuito nell’ormai lontano 1990. Quindi, tra il 1991 e il 2013 ha organizzato ben tre edizioni dei Mondiali e nel 2026 sarà persino teatro delle gare dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. Oltre a tutto ciò, dal 2007, ospita l’epilogo delde Ski con la tradizionale scalata del. Cionondimeno, prima di essa è in programma anche una 15 km mass start a tecnica classica. 15 KM MASS START TC La partenza in linea di 15 km in alternato è diventata una presenza fissa nel programma della Val di Fiemme, poiché ...