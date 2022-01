Roma | cambio di vice in panchina | via Sacramento | dentro Foti

Leggi su footdata

(Di domenica 2 gennaio 2022) In attesa del primo colpo di mercato del 2022, in casaè già avvenuto unimportante in: José Mourinho infatti non sarà più assistito da Joao, ilallenatore che con cui ha collaborato fin dai tempi del Tottenham. Alla base di questo addio (dopo soli sei mesi dall’arrivo nella capitale) sembrerebbe esserci l’ambizione didi diventare primo allenatore di un club. Le strade si sono separate ieri, con il saluto sui social dell’ormai ex: “Termino un ciclo di 2 anni al fianco di mister Mourinho, cosa che mi riempie d’orgoglio. Lavorare con lui è stato un sogno diventato realtà. Ti sarò eternamente grato mister, ti auguro il meglio!”. Mourinho intanto ha già individuato il nuovoallenatore: si tratta di Salvatore ...