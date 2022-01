Quirinale | Presidente incompatibile con altre cariche | cosa avviene se eletto un premier** 2

Leggi su ildenaro

(Di domenica 2 gennaio 2022) (Adnkronos) – Proprio per l'incompatibilità prevista dall'articolo 84, in caso di elezione adella Repubblica, il premier dovrebbe presentare prima del giuramento e dell'insediamento le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato ancora in carica, senza tuttavia che possa essere seguita, comein caso di crisi di governo, la normale procedura con presa d'atto e invito a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti e accettazione delle dimissioni contestualmente alla nomina del nuovodel Consiglio.