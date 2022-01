Primark | apre un nuovo store in Italia | la città che tutti stavano aspettando

Leggi su yeslife

(Di domenica 2 gennaio 2022) Sta per aprire undiqui in: dopo l’ultima apertura avvenuta a Catania, in Sicilia, sta per arrivare anche in un’altra grandeè uno dei marchi più famosi del mondo. Arrivato insolo un paio di anni fa, loè noto per essere uno dei punti vendita L'articolo proviene da YesLife.it.